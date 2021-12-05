Yaşam

Mardin'de silahlı saldırı

Mardin'in Nusaybin ilçe merkezinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.
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kürdistan Mardin Nusaybin saldırı

HABER MERKEZİ

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Rüzgar sokak üzerinde 43 yaşındaki Yahya Çakır, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda ağır yaralanan Çakır, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesine yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Çakır'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Saldırı sonrası bölgede geniş güvenlik önlemlerini alan polis, saldırgan veya saldırganları yakalamak için ilçede geniş çapta soruşturma başlattı. (Kaynak: Ajanslar)

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