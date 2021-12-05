Politika

Neçirvan Barzani: Uluslararası toplum DAİŞ’e karşı gerekli desteği vermeli

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, son dönemlerde artan DAİŞ saldırılarına karşı uluslararası toplum ve Uluslararası Koalisyon’un Kürdistan Bölgesi ve Irak’a gerekli desteği vermesi gerektiğini vurguladı.
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Eric Chevallier ve Neçirvan Barzani
Eric Chevallier ve Neçirvan Barzani
kürdistan Neçirvan Barzani Eric Chevallier görüşme

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Fransa'nın Bağdat Büyükelçisi Eric Chevallier'i kabul etti.

Görüşmede Irak’taki siyasi süreç, seçim sonuçlarının açıklanması ardından yeni hükümetin kurulması süreci, artan DAİŞ saldırıları ve Fransa-Kürdistan Bölgesi ilişkileri ele alındı.

Neçirvan Barzani, Irak’ta siyasi sürecin doğru istikamette ilerlemesi gerektiğini belirterek, DAİŞ saldırıları ve örgütün tamamen ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Taraflar, DAİŞ’in yenilgiye uğratılması için Peşmerge Güçleri ve Irak ordusu arasındaki işbirliği ve Uluslararası Koalisyon’un Kürdistan Bölgesi ile Irak’a yardım etmeye devam etmesinin önemine vurgu yaptı.

Fransa Büyükleçisi, son DAİŞ saldırılarında şehit düşen Peşmergeler için başsağlığında bulunarak, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ve Irak’a desteğini yineledi.

Neçirvan Barzani ve Eric Chevallier, Irak’ta çoğulcu ve bileşenlerin haklarını koruyan bir hükümetin kurulması gerektiğini belirterek, ülkenin içinde bulunduğu zorlu sürecin bu şekilde atlatılabileceğini kaydetti.

Görüşmede ayrıca; Erbil-Bağdat ilişkileri, Kürt tarafların birlik beraberliği, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi, yeni tip coronavirüsle (Covid-19) mücadele ve Kürdistan Bölgesi’ndeki göçzedelerin durumuyla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

 

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