Peşmerge Bakanlığı: Teröristler saldırı sonrası kaçtı
ERBİL (K24)
Peşmerge Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 5 Aralık’ı 6 Aralık’a bağlayan gece, DAİŞ’li teröristlerin, Qere Salim köyü yakınlarında 126’ncı Tugay’a ait bir mevziye vahşice saldırıda bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, “Bu korkakça saldırıda Peşmerge saflarında şehit ve yaralılar olmuştur. Teröristler kaçmış, durumun kontrol altına alınmıştır” denildi.
Gece saatlerinde Kerkük’e bağlı Şeyh Bizêni bölgesindeki Qere Salim köyü yakınlarında DAİŞ’in düzenlediği saldırıda 4 Peşmerge şehit düştü, bazı Peşmergeler de yaralandı.