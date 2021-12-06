Politika

DAİŞ saldırısından kaçan köylüler evlerine geri döndü

DAİŞ tehdidi nedeniyle evlerini terk eden Kerkük’ün Liheban köyü sakinleri, evlerine geri döndü.
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kürdistan Kerkük Liheban köyü DAİŞ

KERKÜK (K24)

K24’e konuşan bir Liheban sakini, “Bugün bazı köy sakinleri evlerine geri döndü. Köyümüzün DAİŞ’liler tarafından yakıldığı iddiaları da asılsızdır” dedi.

Elimize ulaşan görüntülere göre bu sabah bazı Liheban sakinleri evlerine geri döndü ve diğer köylülere de dönmeleri çağrısı yaptı.

4 Aralık gecesi DAİŞ’liler Kerkük’ün Sergeran nahiyesine bağlı Liheban köyüne saldırmış, köylülerle DAİŞ’liler arasında çatışma yaşanmıştı.

Örgüt unsurlarının olası bir saldırısına karşı dün bazı köylüler evlerinden ayrılmıştı.

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