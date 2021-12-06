DAİŞ saldırısından kaçan köylüler evlerine geri döndü

KERKÜK (K24)

K24’e konuşan bir Liheban sakini, “Bugün bazı köy sakinleri evlerine geri döndü. Köyümüzün DAİŞ’liler tarafından yakıldığı iddiaları da asılsızdır” dedi.

Elimize ulaşan görüntülere göre bu sabah bazı Liheban sakinleri evlerine geri döndü ve diğer köylülere de dönmeleri çağrısı yaptı.

4 Aralık gecesi DAİŞ’liler Kerkük’ün Sergeran nahiyesine bağlı Liheban köyüne saldırmış, köylülerle DAİŞ’liler arasında çatışma yaşanmıştı.

Örgüt unsurlarının olası bir saldırısına karşı dün bazı köylüler evlerinden ayrılmıştı.