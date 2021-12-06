Taliban’dan ‘yargısız infaz'larla ilgili açıklama

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ABD ve diğer batılı ülkeler, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) ciddi insan hakkı ihlalleri raporu sonrası, 'derin endişe' duyduklarını açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iddia edilen yargısız infazların ve zorla adam kaybetmelerin Taliban'ın ilan ettiği genel afla çeliştiği belirtildi.

Açıklamanın altında Avrupa Birliği (AB), Avustralya, İngiltere ve Japonya gibi ülkeler de yer aldı.

Taliban'ın İçişleri Bakanlığı ise hem iddiaları hem de batılı ülkelerin kınamasını reddetti.

Bakanlık Sözcüsü Kari Said Kosti, raporların ve iddiaların somut delillere dayanmadığını söyledi.

Eski ordu mensuplarından bazılarının öldürüldüğünü kabul eden Kosti fakat bunun kişisel rekabet ve düşmanlıklardan kaynaklandığını savundu.

Kosti, "Taliban'ın genel affı sayesinde daha önce yüzlerce mücahit ve sivili şehit eden" çok sayıda eski güvenlik gücü mensubunun huzur içinde yaşamayı sürdürdüğünü ifade etti.

TALİBAN’IN 100’DEN FAZLA GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASI

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) tarafından yayınlanan bir raporda, Taliban'ın 15 Ağustos'ta yönetimi ele geçirmesinden bu yana Afganistan'ın sadece 4 kentinde 100'den fazla eski asker, polis ve istihbarat görevlisini öldürdüğünü ya da zorla ortadan kaybettiğini bildirdi.

New York merkezli kuruluş, bunun örgüt tarafından ilan edilen 'genel affa' rağmen devam ettiğini aktardı.

"Sizin Gibi İnsanlara Af Yok; Afganistan'da Taliban Altında İnfazlar ve Zorla Kaybetmeler" başlıklı 25 sayfalık rapor, eski ordu, emniyet, istihbarat ve milis gücü üyesi 47 eski Afgan Ulusal Güvenlik Kuvvetleri mensubu kişinin öldürülmesi ya da kaybolmasını belgeliyor.

Bu kişilerin 15 Ağustos ile 31 Ekim arasında Taliban'a bizzat teslim olan veya onlar tarafından gözaltına alınanlar oldukları bilgisi paylaşıldı.

HRW, sadece Gazne, Helmand, Kandahar ve Kunduz illerinde öldürülen 100'den fazla kişi hakkında güvenilir bilgi topladığını da aktardı.

Raporla ilgili açıklama yapan HRW Asya Direktör Yardımcısı Patricia Gossman, "Taliban liderliğinin vaat ettiği af, yerel komutanların ve eski Afgan güvenlik gücü üyelerinin infaz edilmesini ya da ortadan kaybolmasını engellemedi" değerlendirmesinde bulundu.