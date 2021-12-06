Politika

Erdoğan: Stokçuluk yapanlar bedelini ağır ödeyecek

Stokçuluk yapanları uyaran Erdoğan, “Bedelini ağır ödeyecekler” diyerek şu anki cezaların çok düşük olduğunu ve bu cezaların artırılması yönünde talimat verdiğini söyledi.
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türkiye Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret stokçuluk

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu.

ASGARİ ÜCRET

Asgari ücretle ilgili konuşan Erdoğan, “Dönünce bu görüşmelerde ne yaptılar tarafların teklifleri nedir bunları görelim. Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz. Sadece işçi kesiminin memnuniyeti değil, işveren kesiminin de alınan karardan memnun olması gerekiyor” dedi.

“STOKÇULUK YAPANLAR VAR”

“Özellikle benim en çok rahatsız olduğum konu stokçuluk” diyen Erdoğan, “Stokçuluk yapanlar var. Her alanda. Otomotiv sektöründe bile stokçuluk var. Gıdada stokçuluk yenilir yutulur değil” ifadelerini kullandı.

Stokçuluk yapanlara verilen cezanın artırılması yönünde talimat verdiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

“Şu anki cezai müeyyide çok düşük. Mehmet (Muş) Bey'e söyledim, hazırlıklarınızı yapın bu müeyyideyi onları rahatsız edici bir noktaya çıkaralım.

Bedelini ağır ödeyecekler. Çünkü vatandaşımıza hele hele gıdada bu tür zulmü yapanlara biz 'Buyur yoluna devam et diyemeyiz. Sen mi stokçuluk yapıyorsun. Bedelini ağır ödeyecek.”

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