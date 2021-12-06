Politika

Başbakan ile Fransa Büyükelçisi DAİŞ saldırılarını görüştü

Başbakan Mesrur Barzani ile Fransa’nın Bağdat Büyükelçisi Éric Chevalier, DAİŞ’in son günlerde Kürdistani bölgelerdeki saldırılarını görüştü.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Mesrur Barzani Éric Chevalier Fransa’nın Bağdat Büyükelçisi

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani bugün, Fransa’nın Bağdat Büyükelçisi Éric Chevalier’i kabul etti.

Fransa’nın Erbil Başkonsolosu Olivier Decottignies’in de hazır bulunduğu görüşmede, Irak’ın genel durumu, genel seçimler sonrası siyasi süreç ve terör örgütü DAİŞ’in Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerdeki saldırıları ele alındı.

DAİŞ’in Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerdeki saldırılarının son bulması için Peşmerge, Irak ordusu ve Uluslararası Koalisyon arasındaki koordinasyonun arttırılmasının önemine dikkat çeken Başbakan Mesrur Barzani, bu saldırılarla bölgenin boşaltılması ve demografisinin değiştirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Büyükelçi Chevalier, DAİŞ’le savaşta ülkesinin Peşmerge’ye desteğini ve bölgede istikrarın sağlanması gerektiğini vurguladı.

Görüşmede Belarus-Polonya sınırındaki göçmen sorunu da ele alınırken, Büyükelçi Chevalier, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin yasadışı göçü önleme ve mahsur kalan göçmenleri Kürdistan Bölgesi’ne getirmesindeki çabasından dolayı teşekkür etti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv