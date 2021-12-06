Başbakan ile Fransa Büyükelçisi DAİŞ saldırılarını görüştü

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani bugün, Fransa’nın Bağdat Büyükelçisi Éric Chevalier’i kabul etti.

Fransa’nın Erbil Başkonsolosu Olivier Decottignies’in de hazır bulunduğu görüşmede, Irak’ın genel durumu, genel seçimler sonrası siyasi süreç ve terör örgütü DAİŞ’in Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerdeki saldırıları ele alındı.

DAİŞ’in Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerdeki saldırılarının son bulması için Peşmerge, Irak ordusu ve Uluslararası Koalisyon arasındaki koordinasyonun arttırılmasının önemine dikkat çeken Başbakan Mesrur Barzani, bu saldırılarla bölgenin boşaltılması ve demografisinin değiştirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Büyükelçi Chevalier, DAİŞ’le savaşta ülkesinin Peşmerge’ye desteğini ve bölgede istikrarın sağlanması gerektiğini vurguladı.

Görüşmede Belarus-Polonya sınırındaki göçmen sorunu da ele alınırken, Büyükelçi Chevalier, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin yasadışı göçü önleme ve mahsur kalan göçmenleri Kürdistan Bölgesi’ne getirmesindeki çabasından dolayı teşekkür etti.