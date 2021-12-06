Peşmerge Bakanlığı: Irak ordusuyla koordinasyon halindeyiz

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı, Kerkük’ün Sergeran nahiyesine bağlı Liheban köyüne Peşmergelerin sevk edilmesiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar belirtildi:

“Bugün sabah saatlerinde Kürdistan Peşmerge Güçleri, Kürt vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak üzere Liheban köyüne ulaşmıştır. Ulaştıktan sonra da Kürdistan Peşmerge Güçleri komutanları ile Ninova Operasyonları Odası komutanları bir toplantı yapmıştır. Bu amaçla Kürdistan Peşmerge’si ile Irak ordusu koordinasyon halindedir.”

4 Aralık gecesi DAİŞ mensupları Kerkük’ün Sergeran nahiyesine bağlı Liheban köyüne saldırı düzenleyerek, köyü ele geçirmeye çalışmıştı. Saldırıya karşı koyan köylüler, Peşmerge Güçleri’nden yardım istemişti.

Dün bazı köy sakinleri DAİŞ tehdidi nedeniyle evlerini terk etmişti ancak köylüler bu sabah evlerine geri döndü.