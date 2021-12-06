Politika

Başkan Barzani: Kürt davası partilerin çıkarlarından üstündür

Kürt Diaspora Konfederasyonu’nun yeni yönetimiyle görüşen Başkan Barzani, “Kürt davası, parti ve şahısların her türlü çıkarından üstündür” dedi.
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kürdistan Mesud Barzani Kürt Diaspora Konfederasyonu görüşme

ERBİL (K24)

Başkent Erbil’de Kürdistan’ın dört parçasından temsilcilerin katılımıyla 2 günlük Kürt Diaspora Kongresi düzenlenmişti. Kongrede yeni yönetim belirlenmişti.

Başkan Mesud Barzani bugün kongrede yönetime seçilenlerden oluşan Kürt Diaspora Konfederasyonu heyetini kabul etti.

Yeni yönetime başarılar dileyen Başkan Barzani, Konfederasyon üyeleri arasındaki örgütlenme, işbirliği ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

“Kürt davası, parti ve şahısların her türlü çıkarından üstündür” diyen Başkan Barzani, partilerin sadece bu büyük amaca hizmet için bir araç olduğunu belirtti.

Kürt milletinin barışçıl mesajına dikkat çeken Başkan Barzani, “Kürt Diaspora Konfederasyonu, Kürt milletine yapılan zulüm ve jenositlerin tanınması için güçlü bir faktör olmalı” ifadelerini kullandı.

Kürdistan özgürlük mücadelesinin zorlu tarihine, Kürt milletinin kendi varlığı için gösterdiği irade ve kimliğini savunma iradesine dikkat çeken Başkan Barzani, ülkeden uzak olmalarına rağmen Kürdistan halkının meşru hakları için gösterdiği çabadan dolayı Kürt Diaspora Konfederasyonu’na teşekkür etti.

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