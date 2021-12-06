Politika

Finlandiya Büyükelçisi: Kürdistan Bölgesi’ni desteklemeye devam edeceğiz

Finlandiya’nın yeni Bağdat Büyükelçisi Matti Lassila, ülkesinin Kürdistan Bölgesi’ne destek olmaya devam edeceğini söyledi.
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Matti Lassila ve Neçirvan Barzani
Matti Lassila ve Neçirvan Barzani
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ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Finlandiya’nın yeni Bağdat Büyükelçisi Matti Lassila’yı kabul etti.

Neçirvan Barzani, Finlandiya’nın bağımsızlık gününü kutladı ve Matti Lassila’ya yeni görevinde başarılar diledi.

Neçirvan Barzani ayrıca, 2015’ten bu yana Uluslararası Koalisyon bünyesinde bulunarak DAİŞ’le mücadelede Kürdistan Bölgesi’ne yardımlarından dolayı Finlandiya’ya teşekkür etti.

Büyükelçi Matti Lassila, Irak ve Kürdistan Bölgesi’yle ilişkilerin kendileri için önemine vurgu yaparak, Kürdistan Bölgesi ile her alanda ilişkilerini geliştirmek istediklerini ifade etti.

Lassila, ülkesinin Uluslararası Koalisyon çerçevesinde Kürdistan Bölgesi’ne yardım etmeye devam edeceğini kaydetti.

Görüşmede ayrıca; 10 Ekim’de yapılan Irak seçimleri, Kürdistan Bölgesi’nin Irak’ta yeni hükümetin kurulması sürecindeki rolü, siyasi istikrarın önemi, göç sorunu ve bölgenin genel durumuyla ilgili fikir alışverişine bulunuldu.

 

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