Politika

Rusya ve Türkiye’den Kamışlo’da ortak devriye

Rus ve Türk birliklerinin Rojava’nın Kamışlo kentinde ortak devriye gerçekleştirdiği bildirildi.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
kürdistan Rojava Kamışlo Rusya Türkiye ortak devriye

HABER MERKEZİ

Basın toplantısı düzenleyen Rusya devriye konvoyu şefi Andrey Çipizubov, "Bu bölgede (Kamışlo) Kasım 2019'dan beri düzenli olarak devriye yapılıyor. Her şey yolunda gidiyor. Bu görevi başarıyla yerine getiriyoruz, zira bir kez daha tekrarlamak isterim ki, devriyeler için titiz bir hazırlık yapılıyor. Bu nedenle her şey yolunda ilerliyor" dedi.

Çipizubov'un aktardığına göre Rus tarafı devriyeye iki “Tigr”, bir “Tayfun” ve bir “BTR-80” tipi zırhlı araçlarla katılırken, Türkiye’ye bağlı birlikler “Kirpi-2” tipi dört zırhlı araçla katılım sağladı.

Açıklamada, şu ana kadar 210 devriyenin gerçekleştiği kaydedildi.

SOÇİ MUTABAKATI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de yapılan anlaşmanın ardından Rus ve Türk kuvvetleri Rojava’da bazı bölgelerde askeri devriye gerçekleştirmeye başladı.

Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus birlikleri, Rojava’nın Dirbêsiyê kenti ile Serêkaniyê arasında ilk ortak kara devriyesini 1 Kasım 2019’da yapmıştı.

Suriye rejiminin Türk askerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılardan sonra bu devriyeler kısmi olarak durdurulmuştu. Daha sonra Türkiye ile Rusya’nın görüşmesi sonra devriyeler yeniden başlamıştı.

 

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