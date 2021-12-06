103 emekli amiral hakkında 12’şer yıl hapis cezası istendi

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ve kamuoyunda “Amiraller Bildirisi” olarak bilinen soruşturma hakkında iddianame hazırlanarak, Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianamede, "Anayasal Düzene Karşı Suç İçin Anlaşma" suçlamasıyla 103 kişi hakkında ceza istendi.

Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 316. maddesi gereğince 103 amiral için 3 yıldan 12 yıla kadar hapis isteniyor.