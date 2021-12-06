Politika

103 emekli amiral hakkında 12’şer yıl hapis cezası istendi

'Montrö bildirisi'ne imza atan emekli amiraller hakkında yıl hapis cezası istendi
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türkiye Montrö bildirisi Emekli amiraller Hapis cezası

HABER MERKEZİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ve kamuoyunda “Amiraller Bildirisi” olarak bilinen soruşturma hakkında iddianame hazırlanarak, Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianamede, "Anayasal Düzene Karşı Suç İçin Anlaşma" suçlamasıyla 103 kişi hakkında ceza istendi.

Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 316. maddesi gereğince 103 amiral için 3 yıldan 12 yıla kadar hapis isteniyor.

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