Uluslararası Koalisyon: Peşmerge Güçleri’ni desteklemeye devam edeceğiz

ERBİL (K24)

DAİŞ’le mücadele amacıyla kurulan Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekatı’nın (CJTF-OIR) Twitter hesabından yapılan açıklamada, son dönemde artan DAİŞ saldırılarına değinildi.

Açıklamada, Uluslararası Koalisyon’un öneminden söz edilerek, “Başarılı operasyonlar için güçlü işbirliği şarttır” denildi.

Terör örgütü DAİŞ’in uyuyan hücreleriyle mücadele için koordineli çalışmanın önemine değinen CJTF-OIR, Peşmerge Güçleri ile Irak ordusuna yönelik desteklerinin devam edeceğini bildirdi.

DAİŞ’İN SON DÖNEMDEKİ SALDIRILARI

Terör örgütü DAİŞ geçtiğimiz günlerde Mahmur’un Xidirce köyünde düzenlediği saldırıda 10 Peşmerge ve 3 sivil şehit düşmüş, 4 Peşmerge ve 1 sivil de yaralanmıştı.

DAİŞ, 28 Kasım’da da Süleymaniye’nin Germiyan bağımsız idaresine bağlı Kifri ilçesinin Kuleco kasabasında Peşmerge 5’inci Piyade Tugayı mevzilerine saldırmış, yola döşenen el yapımı patlayıcının Peşmerge aracının geçişi sırasında infilak etmesi sonucu araçta bulunan 5 Peşmerge şehit düşmüş, 4 Peşmerge de yaralanmıştı.

29 Kasım'da Kifri ilçesine düzenlenen saldırı sonucunda ise 2 Peşmerge şehit olmuş, 2 Peşmerge de yaralanmıştı.

4 Aralık gecesi ise DAİŞ’liler Kerkük’ün Sergeran nahiyesine bağlı Liheban köyüne saldırarak sivilleri hedef almıştı.

Son olarak dün gece Kerkük’ün Qere Salim bölgesinde Peşmerge mevzilerine düzenlenen saldırıda 4 Peşmerge şehit düştü.