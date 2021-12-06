Neçirvan Barzani: Peşmerge’nin başarısı için gerekli işbirliği sağlanmalı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı ve Peşmerge Güçleri Başkomutanı Neçirvan Barzani başkanlığında askeri toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’nda yapıldı.

Son dönemde artan DAİŞ saldırılarına değinilen toplantıda, Peşmerge Güçleri ile Irak ordusu arasındaki koordinasyonun öneminden bahsedildi.

Neçirvan Barzani, toplantının başında terör örgütünün saldırıları sonucu şehit düşen Peşmergeler ile sivil vatandaşları andı.

Toplantıda Kürdistan Bölgesi’ndeki askeri ve savunma durumu ele alınırken, komutanlar son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Peşmerge Bakanı, DAİŞ’e karşı verilen mücadelede atılacak adımların planlarını ve ayrıntılarını anlattı.

Söz konusu toplantıda teröristlerin Peşmerge Güçleri ile Irak ordusu arasında boşluktan yararlandığına, DAİŞ’in bu noktalarddan Peşmerge ile sivil nüfusa saldırdığına dikkat çekildi.

Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve ilgili taraflarla koordineli çalışarak, acil ihtiyaçların bir an önce karşılanması talimatı verdi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı, DAİŞ'li teröristlerle mücadele etmek ve onları yenilgiye uğratmak için Peşmerge Güçleri ile Irak ordusu arasında güçlü bir askeri işbirliği ve koordinasyonun olması gerektiğini söyledi.

Terör örgütü DAİŞ’in ortak mücadele ile yenilebileceğini söyleyen Neçirvan Barzani, ülkenin huzur ve güvenliğini tehdit eden ortak düşmanların yenilmesi gerektiğini dile getirdi.

Neçirvan Barzani, “Kürdistan’ın kahraman Peşmerge Güçleri’ne, Kürdistan’ı savunmaya dönük gösterdikleri fedakarlık ve bu uğurda canlarını ortaya koydukları için teşekkür ediyorum” dedi.

Peşmerge Güçleri’nin Kürdistan halkını savunmak için elinden gelenin en iyisini yapacağını söyleyen Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanlığı ve Hükümet’in gerekli işbirliği ile desteği sağlayacağını yineledi.

DAİŞ’İN SON DÖNEMDEKİ SALDIRILARI

Terör örgütü DAİŞ geçtiğimiz günlerde Mahmur’un Xidirce köyünde düzenlediği saldırıda 10 Peşmerge ve 3 sivil şehit düşmüş, 4 Peşmerge ve 1 sivil de yaralanmıştı.

DAİŞ, 28 Kasım’da da Süleymaniye’nin Germiyan bağımsız idaresine bağlı Kifri ilçesinin Kuleco kasabasında Peşmerge 5’inci Piyade Tugayı mevzilerine saldırmış, yola döşenen el yapımı patlayıcının Peşmerge aracının geçişi sırasında infilak etmesi sonucu araçta bulunan 5 Peşmerge şehit düşmüş, 4 Peşmerge de yaralanmıştı.

29 Kasım'da Kifri ilçesine düzenlenen saldırı sonucunda ise 2 Peşmerge şehit olmuş, 2 Peşmerge de yaralanmıştı.

4 Aralık gecesi ise DAİŞ’liler Kerkük’ün Sergeran nahiyesine bağlı Liheban köyüne saldırarak sivilleri hedef almıştı.

Son olarak dün gece Kerkük’ün Qere Salim bölgesinde Peşmerge mevzilerine düzenlenen saldırıda 4 Peşmerge şehit düştü.