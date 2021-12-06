AİHM’den sınırdaki göçmenlerle ilgili karar

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AİHM, 20 Ağustos - 3 Aralık 2021 döneminde, Polonya-Belarus sınırındaki duruma ilişkin geçici tedbirlerin uygulanması için yapılan 198 başvurudan 47’sini değerlendirdi. Dilekçelerin 44’ü Polonya’ya, diğerleri Letonya ve Litvanya’ya karşı verildi.

Karar metninde, “Mahkeme, başvuranların Polonya’da olduğunu iddia ettiği ve Belarus’a geri gönderilmemelerini talep ettiği dilekçelerin çoğuyla ilgili 39. maddeyi uyguladı ve başvuranların, gerçekten de Polonya’da bulunmaları durumunda sınırdışı edilemeyeceğine karar verdi” ifadesine yer verildi.

AİHM, hükümetlere, başvuranlara yiyecek, su, giyecek, tıbbi bakım sağlamaları ve mümkünse onlara geçici sığınma sağlamaları çağrısında bulunuldu.