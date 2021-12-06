Politika

AİHM’den sınırdaki göçmenlerle ilgili karar

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Polonya’da kalan göçmenlerin Belarus’a iade edilemeyeceğine karar verdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
avrupa AİHM Polonya Belarus Göçmen

HABER MERKEZİ

AİHM, 20 Ağustos - 3 Aralık 2021 döneminde, Polonya-Belarus sınırındaki duruma ilişkin geçici tedbirlerin uygulanması için yapılan 198 başvurudan 47’sini değerlendirdi. Dilekçelerin 44’ü Polonya’ya, diğerleri Letonya ve Litvanya’ya karşı verildi.

Karar metninde, “Mahkeme, başvuranların Polonya’da olduğunu iddia ettiği ve Belarus’a geri gönderilmemelerini talep ettiği dilekçelerin çoğuyla ilgili 39. maddeyi uyguladı ve başvuranların, gerçekten de Polonya’da bulunmaları durumunda sınırdışı edilemeyeceğine karar verdi” ifadesine yer verildi.

AİHM, hükümetlere, başvuranlara yiyecek, su, giyecek, tıbbi bakım sağlamaları ve mümkünse onlara geçici sığınma sağlamaları çağrısında bulunuldu.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv