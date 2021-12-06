Politika

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Blinken'den Ukrayna görüşmesi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefonda Rusya'nın Ukrayna sınırına yığınak yapmasına ilişkin gelişmeleri ve ikili yatırımları ele aldı.
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Kiryakos Miçotakis ve Antony Blinken
Kiryakos Miçotakis ve Antony Blinken
dünya ABD Rusya Ukrayna Yunanistan Antony Blinken Kiryakos Miçotakis

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Price, "Bakan Blinken ve Başbakan Miçotakis, ikili ilişkilerin gücünü gözden geçirdi. Rusya'nın saldırganlığı karşısında Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek de dahil olmak üzere Avrupa'da istikrarı teşvik etmede dayanışmanın önemini vurguladı" ifadesini kullandı.

Görüşmede, ABD ile Yunanistan arasındaki yatırımların güçlendirilmesinin öneminin ele alındığını aktaran Price, Blinken ve Miçotakis'in Doğu Akdeniz ve Batı Balkanlar'da gelişmeleri de değerlendirdiğini kaydetti.

 

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