Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Blinken'den Ukrayna görüşmesi

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Price, "Bakan Blinken ve Başbakan Miçotakis, ikili ilişkilerin gücünü gözden geçirdi. Rusya'nın saldırganlığı karşısında Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek de dahil olmak üzere Avrupa'da istikrarı teşvik etmede dayanışmanın önemini vurguladı" ifadesini kullandı.

Görüşmede, ABD ile Yunanistan arasındaki yatırımların güçlendirilmesinin öneminin ele alındığını aktaran Price, Blinken ve Miçotakis'in Doğu Akdeniz ve Batı Balkanlar'da gelişmeleri de değerlendirdiğini kaydetti.