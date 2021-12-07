Politika

Şam: İsrail Lazkiye limanını vurdu

Suriye devlet televizyonu, İsrail Hava Kuvvetlerinin Lazkiye limanına saldırı düzenlediğini duyurdu.
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HABER MERKEZİ

Suriye rejimi resmi ajansı SANA'ya konuşan bir askeri kaynak, gece saatlerinde İsrail savaş uçaklarının Akdeniz yönünden bir dizi füzeyle Lazkiye ticaret limanındaki bir konteyner sahasını hedef aldığını belirtti.

Bununla birlikte ajans, hava savunma sistemlerinin füze saldırılarına karşılık verdiğini kaydetti.

Saldırı neticesinde limanda bulunan konteynerlerde yangın meydana geldi.

Lazkiye Valisi İsmail Hilal yaptığı açıklamada, "İtfaiye ekipleri, İsrail saldırısı sonucu limanın konteyner sahasında çıkan yangınları söndürebildi ve şu an soğutma çalışmaları sürüyor" ifadelerini kullandı.

İsrail’den konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan SANA, saldırıya ilişkin görüntüleri paylaştı.

İsrail, 2011'den bu yana Suriye rejiminin kontrolünde bulunan bölgelere İran destekli silahlı milislerin bulunduğu gerekçesiyle zaman zaman hava saldırılarını düzenliyor.

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