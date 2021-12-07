Gözlemevi: İran silahları sebze kamyonlarıyla Suriye’ye sokuldu

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‘Fırat’ın batısındaki İran başkenti’ el-Meyadin şehrine yönelen kamyonlar, Şibli arkeoloji alanındaki depolara boşaltıldı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), sebze kamyonlarındaki silah sevkiyatının ABD veya İsrail tarafından ‘hedef alınma korkusuyla’ yapıldığını belirtti.

6 Ekim’de de Irak’tan Suriye’ye bir silah sevkiyatı yapıldı. Kamyonlar, İran bağlantılı milislerin kullandığı yasadışı geçişler aracılığıyla gece geç saatlerde Suriye’ye girdi. Sevkiyat, Deyr ez-Zor’un doğu kırsalındaki el-Meyadin’e ve oradan da şehrin eteklerindeki antik ‘Rahba Kalesi’ne yönlendirilirken, kaledeki tünellerden birine saklandı. Kaynaklar, SOHR’a sevkiyatın İran’a ait kısa menzilli füzeleri ve füze fırlatıcıları içerdiğini söyledi.

Eye of the Euphrates (Aynu’l Fırat Ağı), 5 Aralık’ta yaptığı açıklamada, İran Devrim Muhafızları’nın son saatlerde, iki taraf arasında olağanüstü hallerde tek bir frekans sağlamak için, Humus’un doğu kırsalındaki bölgelerde Suriye rejim güçleriyle paylaşılan radyo frekanslarını iptal ettiğini belirtti.

Şebekeye göre özel bir askeri kaynak, kararın, Humus’un doğusundaki T-4 askeri havaalanında Devrim Muhafızları liderliğinin talebi üzerine, gerekçesi açıklanmadan alındığını söyledi. Kaynak, “Karar göre milisler, sinyal merkezlerinde yeni frekanslar oluşturmaya ve Suriye rejim güçleriyle ortak bir frekans kullanmaya devam ediyor” dedi.

Ağa konuşan askeri kaynak, Suriye rejim güçleri ile İran Devrim Muhafızları arasında 5 askeri, 1 lojistik ve 1 tıbbi olmak üzere 7 açık frekansın tespit edilmesinin ardından bu yeni değişiklik hakkında ise bir gerekçe sunmadı. Rus kuvvetlerinin, Devrim Muhafızları ile ‘Suriye rejimi ile ortak acil durum frekansı üzerinden’ iletişim kurduğu biliniyor.