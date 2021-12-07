DAİŞ'in 'aşiretler divanı' koordinasyonundan sorumlu emiri yakalandı

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Irak askeri istihbaratından yapılan açıklamaya göre Ninova vilayetinin batısındaki Rabia köyü yakınlarında bir DAİŞ emiri yakalandı. Söz konusu DAİŞ’linin, örgütün “aşiretler divanı koordinatörü” olduğu öğrenildi.

Öte yandan Irak Medya Ağı, başkent Bağdat’ın Kazimiye bölgesindeki bir pazar yerinde bombalı saldırı hazırlığında olan bir DAİŞ’linin yakalandığını açıkladı.

Nasiriye kentinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin uzun namlulu silah ve roketatarlarla polise ateş açtığı bildirildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, güvenlik güçleri soruşturma başlattı.

DAİŞ, son dönemde özellikle Kürdistan Bölgesi idaresi dışındaki Kürdistani bölgelerdeki güvenlik boşluğundan yararlanarak sık aralıklara saldırılar düzenliyor.