Peşmerge Bakanlığı ile Irak Savunma Bakanlığı’ndan üst düzey toplantı

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bu sabah Peşmerge Bakanlığı Sekreteri Cabbar Yawer başkanlığındaki üst düzey heyetin Bağdat’a hareket ettiği bildirildi.

Bağdat’taki Ortak Operasyonlar Komutanlığı’nda askeri istihbarat toplantısının yapılacağı belirtildi.

İkinci toplantı ise Irak Savunma Bakanlığı’nda yapılacak ve terör tehditleri, bölgenin durumu, Irak ordusu ile Peşmerge arasındaki sorunların çözümüyle ilgili olacak. Toplantıda, iki gücün birlikte hareket ederek terörle mücadele etmesi üzerinde durulacak.

Toplantılarda, ortak operasyonların düzenlenmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunulacağı ifade edildi.

Son dönemde DAİŞ’in, Irak ordusunun denetimindeki Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerde güvenlik boşluğundan yararlanarak saldırılarını arttırması, Peşmerge Bakanlığı’nı harekete geçirdi.