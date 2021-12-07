Gılgamış Destanı’nın 'Rüya Tableti' Irak'a iade edildi

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ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, binlerce yıllık tableti Irak Dışişleri Bakanlığında düzenlenen törenle yetkililere teslim etti.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Huseyin, burada yaptığı konuşmada, ülkeden kaçırılan tarihi eserlerin iadesi için bu yıl yoğun diplomatik çalışma yürüttüklerini söyledi.

Fuad Huseyin, teslim alınan tableti basın mensuplarına da gösterdi.

Dünyanın en eski edebi eserlerinden Gılgamış Destanı, günümüz Irak topraklarında kurulmuş Sümer şehir devletinde Uruk Kralı'nı konu ediyor. "Rüya Tableti" destanın bir parçasını oluşturuyor. Çivi yazılı kil tablet, Washington DC'de İncil Müzesi'nde sergileniyordu.

ABD'de bir federal mahkemenin, Mezopotamya'dan günümüze ulaşan en eski eser olarak bilinen Gılgamış Destanı'nın bir bölümünü oluşturan 3 bin 500 yıllık kil tabletin yasa dışı yollardan ülkeye sokulduğuna hükmetmesi sonrası yetkililer tablete el koymuştu.

Tabletin tarihi eski Babil Dönemi’ne (MÖ 2003-1595) kadar gidiyor. Fakat Al-Rawi ve George tabletin biraz daha yeni olduğunu ve Yeni Babil Dönemi’nde (MÖ 626-539) yazıldığı belirtiliyor.