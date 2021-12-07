Sağlık

Coronavirüsü engelleyen sakız geliştirildi

ABD'li bilim insanları tarafından geliştirilen sakızın yüzde 95 oranında yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınının bulaşmasını engellediği belirtildi.
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ABD sakız Coronaviris salgın

HABER MERKEZİ

Dünyayı sarsan coronavirüsü salgınıyla mücadelede aşı kampanyaları tüm hızıyla sürerken tıp dünyasının Covid-19 mücadelesinde elini güçlendirecek yeni seçenekler geliyor. Özellikle Omicron varyantının ‘daha bulaşıcı olması’ bilim insanlarını harekete geçirdi.

ABD’de yer alan Penn State Üniversitesi’nden uzmanlar, yeni bir sakız geliştirdiklerini sakızın, kişinin tükürüğündeki virüsü nötralize ederek coronavirüsün bulaşmasını neredeyse ortadan kaldırdığını ortaya çıkardı.

BİTKİDE YETİŞİYOR

Coronavirüs hastalarından alınan tükürük örnekleri ACE2 sakızına maruz kaldığında, araştırmacılar 50 mg tarçın aromalı sakızın viral girişi yüzde 95 oranında azalttığını gözlemledi. Uzmanlar, bitkilerde yetiştirilen sakızın SARS-CoV-2 virüsünü engellediğini belirledi.

Araştırma ekibi şu anda, SARS-CoV-2 ile enfekte kişilerde test edildiğinde yaklaşımın güvenli ve etkili olup olmadığını değerlendirmek için bir klinik araştırma yürütmek istiyor. Bunun için ise yetkililerden izin alınma aşamasında olunduğu belirtildi.

VİRÜSÜN YAYILMASINI ÖNLÜYOR

Penn State Üniversitesi’nden araştırmayı yöneten Henry Daniell yaptığı açıklamada, "SARS-CoV-2 tükürük bezlerinde çoğalır ve biliyoruz ki enfekte olan biri hapşırdığında, öksürdüğünde veya konuştuğunda virüs dışarı atılabilir ve başkalarına ulaşabilir. Bu sakız, tükürükteki virüsü nötralize etmek için bir fırsat sunuyor ve bize muhtemelen bir hastalık bulaşma kaynağını azaltmanın basit bir yolunu sunuyor” dedi.

Sakızın, virüsü nötralize ederek, virüsü tükürük yerine kendi kimyasallarına yapıştırdığı, bu yüzden de bulaşıcılığı azalttığı belirlendi.

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