Politika

Basra'da şiddetli patlama: Ölü ve yaralılar var

Irak’ın Basra kentinde meydana gelen patlamada ölen ve yaralananlar oldu.
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Irak Basra Patlama

ERBİL (K24)

Güvenlik kaynaklarının açıklamasına göre Basra’da meydana gelen patlama bomba yüklü bir motosikletin infilak ettirilmesi sonucu yaşandı.

Patlamanın, Basra Cumhuriyet Hastanesi karşısındaki bir restoranın önünde yaşandığı kaydedildi.

İlk belirlemelere göre patlamada 15 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Olay yerinde çekilen görüntülerde, 9 kişinin içinde bulunduğu bir minibüs ile çevredeki çok sayıda aracın alev aldığı görülüyor.

Çevredeki kişilerden birinin çektiği videoda, patlamanın çok şiddetli olduğu ve insan parçalarının çok uzaktaki araçların üzerine düştüğünü söylediği duyuluyor.

Irak'ın en büyük ikinci vilayeti olan Basra, daha önce hizmet yetersizliği ve yolsuzluk nedeniyle büyük gösterilere sahne olmuştu.

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