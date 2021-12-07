Politika

Neçirvan Barzani ile Halbusi’den Kürtlerle Sünnilerin rolüne vurgu

Neçirvan Barzani ile Muhammed Halbusi, Kürtlerle Sünnilerin Irak’taki siyasi süreçte yer almalarının önemine vurgu yaptı.
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kürdistan Neçirvan Barzani Muhammed Halbusi

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani bugün, Takaddum Koalisyonu Başkanı Muhammed Halbusi’yle bir araya geldi.

Görüşmede, Kürtlerle Sünnilerin iki başat bileşen olarak Şiiler ve diğer bileşenlerle birlikte Irak’taki siyasi süreçte yer almalarının önemli olduğu vurgulanırken, Iraklı taraflar arasında karşılıklı anlayış ve işbirliğinin yeni hükümetin kurulmasında gerekli bir adım olduğuna işaret edildi.

Kurulacak hükümetin, vatandaşların talebine yanıt verebilmesi gerektiği üzerinde duruldu.

Görüşmede ayrıca terörle mücadele, güvenlik boşluğu nedeniyle DAİŞ’in düzenlediği ve Peşmerge ile sivil vatandaşların şehit olmasına yol açan son saldırılar da ele alındı.

İki taraf da Peşmerge ile Irak ordusu arasında terörle mücadelede işbirliği mekanizmasının aktifleştirilmesinin önemine değinerek, ülkede siyasi istikrarın sağlanmasının terörle mücadele açısından öncelikli bir adım olduğuna vurgu yaptı.

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