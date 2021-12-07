PYD Asayişi’nden gazetecilere gözaltı

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Çocukları PYD’ye bağlı “Devrimci Gençlik” isimli yapılanma tarafından kaçırılarak silah altına alınan aileler, Kamışlo’da protesto düzenleyerek çocuklarının serbest bırakılmasını istedi.

Çocukları Demokratik Birlik Partisi’ne (PYD) bağlı 'Devrimci Gençlik' adlı grup tarafından silah altına almak amacıyla kaçırılan ailelerin eylemleri devam ediyor.

Aileler bugün yine çocuklarının iadesini talep etmek için Kamışlo'daki Ferman Hastanesi önünde önünde protesto gerçekleştirdi.

Alınan bilgiye göre, eylemde ailelere destek veren Kürdistan Yazarlar Birliği üyesi gazeteci-yazar Şems Anter, protestoyu takip eden bazı gazeteciler ve bazı aileler gözaltına alındı.

Gözaltına alınların akıbetinin henüz bilinmediği kaydedildi.

Ayrıca Kamışlo Asayişi’nin protesto alanına giden tüm yolları kapattığı ve insanların protestoya katılmasına izin vermediği ifade edildi.

Afrin İnsan Hakları Örgütü yayımladığı bir raporda, Rojava’nın farklı kentlerinde yaşayan 15 çocuğun 'Devrimci Gençlik' adlı grup tarafından kaçırıldığını bildirmişti.

Söz konusu raporunda çocukların askeri kadrolaşma için kaçırıldığını ve kaçırılan 15 çocuktan 13’ünün bilgisine yer verilirken, 2 çocukla ilgili detaylı bilgi elde edilemediği kaydedilmişti.

Geçtiğimiz günlerde, Kamışlo ve Amude'de aileler yine çocuklarını geri vermeleri için gösteri düzenlemişti.