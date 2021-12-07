Başkan Barzani: Mitterrand’ın Kürtler için döktüğü gözyaşları asla unutulmayacak

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani bugün, eski Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand ile Kürt dostu eşi Danielle Mitterrand’ın oğlu Gilbert Mitterrand’la görüştü.

Görüşmede Danielle Mitterrand’ın Kürdistan halkı için ortaya koyduğu sadakat ve tarihi role değinen Başkan Barzani, Danielle Mitterrand’ı büyük bir insan ve büyük bir dost olarak niteledi.

Başkan Barzani, Danielle Mitterrand’ın Kürt milletinin mazlumiyeti karşısında döktüğü gözyaşlarının asla unutulmayacağını vurgulayarak, “Kürdistan halkı Danielle Mitterrand’ın anısı için ne yaparsa yapsın, onun Kürdistan halkına olan yardımları ve sadakati karşısında azdır” dedi.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand ve eşi Danielle Mitterrand’ın Kürdistan halkının Raperin’den (Ayaklanma) sonra korunmasında güçlü rolleri olduğunu belirterek şükranlarını sundu.

Başkan Barzani ayrıca, her zaman Kürdistan halkına destek olduğu için Fransa halkı, hükümeti ve liderlerine teşekkür etti.

Gilbert Mitterrand da Danielle Mitterrand’a gösterdikleri vefa için Başkan Barzani ile Kürdistan halkına teşekkür etti.