Politika

Neçirvan Barzani’den Basra'daki saldırıya kınama

Neçirvan Barzani, Basra’da düzenlenen bombalı saldırıyı kınayarak, yaralıların tedavi gördüğü hastanelere yardım etmeye hazır olduklarını söyledi.
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kürdistan Neçirvan Barzani Basra ırak Patlama

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, bugün Irak’ın Basra kentinde çok sayıda ölü ve yaralının olduğu saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Neçirvan Barzani mesajında, "Bugün Basra merkezde çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ve yaralıların da olduğu vahşi terör saldırısını şiddetle kınıyorum" dedi.

Neçirvan Barzani açıklamasında, patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Neçirvan Barzani son olarak, Kürdistan Bölgesi'nin yaralıların tedavi gördüğü hastanelere her türlü hizmet ve tıbbi yardımı sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

Bugün Basra Cumhuriyet Hastanesi karşısındaki bir restoranın önünde yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

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