Politika

Başbakan: Mitterrand ailesi Kürdistan halkının anılarında yaşayacak

Başbakan Mesrur Barzani, Mitterrand ailesinin duruşunun Kürdistan halkının anılarında her zaman yaşayacağını söyledi.
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kürdistan Gilbert Mitterrand Mesrur Barzani Danielle Mitterrand

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, eski Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand ile Kürt dostu eşi Danielle Mitterrand’ın oğlu Gilbert Mitterrand’la bir araya geldi.

Fransa’nın Bağdat Büyükelçisi Éric Chevalier ile Erbil Başkonsolosu Olivier Decottignies’in de hazır bulunduğu görüşmede Başbakan, Danielle Mitterrand ve François Mitterrand’ın zor zamanlarda Kürdistan halkına yönelik dostane tavrı ve desteğinden övgüyle söz etti, faaliyet ve duruşlarının Kürdistan halkının anılarında her zaman yaşayacağını söyledi.

Gilbert Mitterrand ise Kürdistan Bölgesi’nin gelişmişliği ve Hükümetin başarısının umut verdiğini belirterek, uluslararası diplomasi merkezlerinde Kürdistan Bölgesi’ne destek vermeye hazır olduğunu dile getirdi.

Gilbert Mitterrand bugün, Kürdistan Parlamentosu’nda Danielle Mitterrand için düzenlenen anmaya katıldı ve Parlamento’da bir konuşma yaptı.

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