Mazlum Abdi: DAİŞ saldırılarına karşı işbirliği güçlendirilmeli

ERBİL (K24)

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, son dönemde artan DAİŞ saldırılarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Mazlum Abdi, “Terör örgütü DAİŞ’in Peşmerge Güçleri’ne ve Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırılarını büyük bir endişeyle takip ediyoruz” dedi

DAİŞ saldırısında şehit düşenleri rahmetle andıklarını dile getiren Abdi, “DAİŞ’e karşı mücadelede güvenlik ve askeri konularda koordinasyon ile işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Tehlikeleri püskürtmek için ulusal birliğin stratejik bir gereklilik haline geldiğini belirtiyoruz” ifadelerini kullandı.

DAİŞ’İN SON DÖNEMDEKİ SALDIRILARI

Terör örgütü DAİŞ geçtiğimiz günlerde Mahmur’un Xidirce köyünde düzenlediği saldırıda 10 Peşmerge ve 3 sivil şehit düşmüş, 4 Peşmerge ve 1 sivil de yaralanmıştı.

DAİŞ, 28 Kasım’da da Süleymaniye’nin Germiyan bağımsız idaresine bağlı Kifri ilçesinin Kuleco kasabasında Peşmerge 5’inci Piyade Tugayı mevzilerine saldırmış, yola döşenen el yapımı patlayıcının Peşmerge aracının geçişi sırasında infilak etmesi sonucu araçta bulunan 5 Peşmerge şehit düşmüş, 4 Peşmerge de yaralanmıştı.

29 Kasım'da Kifri ilçesine düzenlenen saldırı sonucunda ise 2 Peşmerge şehit olmuş, 2 Peşmerge de yaralanmıştı.

4 Aralık gecesi ise DAİŞ’liler Kerkük’ün Sergeran nahiyesine bağlı Liheban köyüne saldırarak sivilleri hedef almıştı.

Son olarak önceki gece Kerkük’ün Qere Salim bölgesinde Peşmerge mevzilerine düzenlenen saldırıda 4 Peşmerge şehit düştü.