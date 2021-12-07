Politika

Başkan Barzani, Takaddum Koalisyonu Başkanı’yla görüştü

Başkan Barzani ile Takaddum Koalisyonu Başkanı Halbusi görüşmesinde Irak’taki siyasi durum ve güncel konular ele alındı.
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kürdistan Mesud Barzani Takaddum Koalisyonu Muhammed Halbusi Irak

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Takaddum Koalisyonu Başkanı Muhammed Halbusi’yle bir araya geldi.

Halbusi, görüşmenin başında artan DAİŞ saldırılarına değinerek, söz konusu saldırılarda şehit düşen Peşmergelerin ailelerine taziye dileklerini iletti.

Görüşmede, Irak’taki siyasi durum, 10 Ekim seçimlerinin sonuçları ve Irak’ta kurulacak yeni hükümet çabaları ele alındı.

Ayrıca görüşmede, Irak’ın devam eden krizlerden kurtarılması için ortaklık, denge ve reform ilkelerinin uygulanmasına ihtiyacı olduğuna dikkat çekildi.

 

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