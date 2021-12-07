Yaşam

Burundi'de cezaevi yangını: 38 ölü, 69 yaralı

Doğu Afrika ülkesi Burundi'de bir cezaevinde çıkan yangında en az 38 kişi öldü, aralarında ağır yaralıların da bulunduğu 69 kişi hastaneye kaldırıldı.
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HABER MERKEZİ

Burundi Başkan Yardımcısı Prosper Bazombanza, başkent Gitega'da kapasitesinin üzerinde mahkumun bulunduğu cezaevinde yangın çıktığını duyurdu.

İnternette dolaşan fotoğraflarda, alevler içinde kalan bina ve yaşamını yitiren mahkumların cesetleri görülüyor.

BBC ile telefonda görüşen bir mahkum, "Durum felaket. Koğuşların yüzde 90'ının yandığını söyleyebilirim" derken, bir gazeteci ise Gitega hastanesinden hemşirelerin cezaevine girerek yaralılara yardım etmeye çalıştığını, ölü ve yaralıları dışarı çıkardıklarını aktardı.

AFP haber ajansına konuşan bir mahkum, "Canlı canlı yanacağımızı söyledik ve etrafa bağırmaya başladık. Alevler gittikçe yükseldi. Polis ise kapıları açmayı reddetti ve 'Bize verilen emir bu' dedi. Nasıl kaçtığımı bilmiyorum. Ancak tamamen yanan mahkumlar gördüm" ifadelerini kullandı.

Olay yerindeki görgü tanıkları yangının kontrol altına alındığını söyledi.

400 mahkum kapasiteli Gitega cezaevinde 1539 kişi kalıyor.

Burundi İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan bilgiye göre yangına kısa devre neden oldu.

Ağustos'ta aynı cezaevinde yine yangın çıkmıştı ve otoriteler yangından elektrik hatlarını sorumlu tutmuştu. Ağustos'taki yangında herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

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