ABD Savunma Bakanı’ndan Başbakan’a mektup

ERBİL (K24)

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Başbakan Mesrur Barzani’ye mektup gönderdi.

Austin, söz konusu mektubunda Kürdistan Bölgesi ve ABD arasındaki ilişkilerin sürdürülmesi gerektiğini belirterek, terör örgütü DAİŞ’e karşı koordinasyonun önemini vurguladı.

ABD Savunma Bakanı, “DAİŞ’i yenmedeki rolleri nedeniyle Peşmerge’ye teşekkür ediyoruz. Peşmerge Güçleri’nin DAİŞ’e karşı mücadelede yaptığı fedakarlıkları takdir ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Lloyd Austin, ABD’nin terör örgütü DAİŞ’le mücadele konusunda Peşmerge Güçleri ve Irak ordusuyla çalışmaya devam ettiğini anımsattı.

Kürdistan Bölgesi ile ABD arasındaki ilişkinin karşılıklı değer ve saygıya dayandığını belirten Austin, “Her iki tarafın ortak çalışmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Aramızdaki önemli ortaklığa olan bağlılığınız için teşekkür ederiz” dedi.

Bu arada Başbakan Mesrur Barzani, 20 Kasım’da Bahreyn’in başkenti Manama’da Austin ile bir araya gelmişti.

Görüşmede, ABD Savunma Bakanı Austin, Başkan Mesud Barzani’nin Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki etkin rolünden saygıyla söz ederek, Kürdistan Bölgesi’nin ABD’nin bölgedeki önemli bir ortağı olduğunu belirtmişti.

Austin, ABD’nin Kürdistan Bölgesi’ni ve özellikle de DAİŞ’e karşı mücadele Peşmerge’yi desteklemeye devam edeceğini vurgulamıştı