Pirde’de Peşmerge'ye saldırı!

KERKÜK (K24)

Pirde Cephesi Komutan Yardımcısı, K24’e verdiği bilgide, saat 19.20’de Peşmerge mevzilerine yönelik çok sayıda Katyuşa roketi atıldığını söyledi.

Peşmergelerde herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını kaydeden kaynak, 6 roketin yere düştüğünü ifade etti.

Ayrıca K24 kaynakları, bir roketin Girgite köyü yakınlarında, birinin de Şêrewa köyünün batısında düştüğünü aktardı.

DAİŞ’İN SON DÖNEMDEKİ SALDIRILARI

Terör örgütü DAİŞ geçtiğimiz günlerde Mahmur’un Xidirce köyünde düzenlediği saldırıda 10 Peşmerge ve 3 sivil şehit düşmüş, 4 Peşmerge ve 1 sivil de yaralanmıştı.

DAİŞ, 28 Kasım’da da Süleymaniye’nin Germiyan bağımsız idaresine bağlı Kifri ilçesinin Kuleco kasabasında Peşmerge 5’inci Piyade Tugayı mevzilerine saldırmış, yola döşenen el yapımı patlayıcının Peşmerge aracının geçişi sırasında infilak etmesi sonucu araçta bulunan 5 Peşmerge şehit düşmüş, 4 Peşmerge de yaralanmıştı.

29 Kasım'da Kifri ilçesine düzenlenen saldırı sonucunda ise 2 Peşmerge şehit olmuş, 2 Peşmerge de yaralanmıştı.

4 Aralık gecesi ise DAİŞ’liler Kerkük’ün Sergeran nahiyesine bağlı Liheban köyüne saldırarak sivilleri hedef almıştı.

Son olarak önceki gece Kerkük’ün Qere Salim bölgesinde Peşmerge mevzilerine düzenlenen saldırıda 4 Peşmerge şehit düştü.