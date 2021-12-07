Biden ve Putin Ukrayna'da artan gerilimle ilgili görüştü

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ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’nin video-konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği görüşme sona erdi, görüşme iki saatten fazla sürdü.

Beyaz Saray yetkililerinden edinilen bilgiye göre Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması konusunun ana başlığı oluşturduğu görüşmede, Biden'ın, Putin'i işgale kalkışmaması ve bunun ekonomik sonuçları konusunda uyardığı belirtiliyor.

Biden, görüşme öncesinde Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere liderleriyle Ukrayna konusunu ele aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, görüşmede Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması ve giderek sertleşen söylemlerinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Rusya'yı gerginliği azaltmaya davet eden liderler, özellikle Normandiya Formatı aracılığıyla yürütülecek bir diplomasinin, Donbas'taki sorunun Minsk Anlaşmaları yoluyla çözülmesi için tek yol olduğunu vurguladı.

Liderler, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteklerinin altını çizerek, konuya ortak bir yaklaşım için yakın temas halinde kalınması için mutabık kaldı.

ABD'li yetkililer, Biden'ın Putin ile bugün yapacağı görüşme öncesi, Avrupalı müttefikleri ile görüşeceğini kaydetmişti.

BEYAZ SARAY ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI: UKRAYNA’YA SİLAH YARDIMI YAPACAĞIZ

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden'ın Rusya lideri Putin ile görüşmesinde ABD'nin Ukrayna'ya silah yardımı yapacağını söylediğini ifade etti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında video konferans yoluyla gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklama yaptıç

Sullivan, düzenlediği basın toplantısında, görüşmenin ana konusunun Ukrayna olduğunu dile getirerek Biden'ın Putin'e karşı 'net olduğunu' öne sürdü.

"Biden, ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine olan desteğini teyit etti" diye konuşan Sullivan, "ABD, Putin'in Ukrayna'yı işgal etme kararı verdiğine hala inanmıyor" ifadesini kullandı.

Sullivan, "Biden, Putin'e Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde ABD'in Kiev'e ilave savunma yardımı yapacağını söyledi. Putin, Kuzey Akım-2'de gazın aktığını görmek istiyorsa Ukrayna'yı işgal etmemeli" ifadelerini kullandı.

Sullivan, Biden'ın ABD ve Rusya'da işlevsel diplomatik misyonlar oluşturmaya açık olduğunu, ancak bu konuda Putin'e taahhüt vermediğini dile getiren yetkili, ayrıca liderlerin İran konusunda da iyi ve verimli bir görüşme yürüttüğünü de sözlerine ekledi.

KREMLİN: RUSYA VE ABD’NİN, 'DİYALOĞU VE GEREKLİ TEMASLARI SÜRDÜRECEKLERİ' GÖRÜŞÜ DİLE GETİRİLDİ

Kremlin’den yapılan açıklamada, “Görüşmede, 2021 Haziran’da Cenevre’de düzenlenen Rusya-ABD Zirvesi’nin sonuçlarının uygulanması ele alındı. En üst düzeyde varılan anlaşmaların tutarlı bir şekilde uygulanmasının ve ikili ilişkilerin yanı sıra, Rusya ve ABD arasında çıkan diğer sorunlar değerlendirilirken ‘Cenevre ruhunun’ korunmasının önemine dikkat çekildi” ifadesine yer verildi.

Ülkelerinin, 2. Dünya Savaşı sırasındaki müttefik olduğunu anımsatan liderlerin, savaşta verilen kayıpların unutulmaması ve müttefikliğinin, günümüzdeki temaslar kurulurken ve ortak çalışmalar yapılırken örnek olarak hizmet etmesi gerektiğinin altını çizdiği aktarıldı.

Görüşmenin büyük kısmını, Ukrayna’daki kriz ve 2015 Minsk anlaşmasının uygulanmasıyla ilgili sorunların teşkil ettiğini belirten Kremlin, “Rusya Devlet Başkanı, Kiev’in, Normandiya formatında varılan Minsk anlaşmasını tamamen yok etmeye yönelik yıkıcı politikasını somut örneklerle anlattı ve Kiev’in Donbass’a karşı kışkırtıcı eylemleriyle ilgili büyük tedirginliğini dile getirdi” diye açıkladı.