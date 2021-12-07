Politika

ABD'den İran ve Suriye'ye yeni yaptırımlar

ABD Hazine Bakanlığı, İran ve Suriye'den 14 kişi ve 4 kuruluşu, “insan hakları ihlali” gerekçesiyle yaptırım listesine dahil etti.
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ABD ABD Hazine Bakanlığı Suriye İran Yaptırım

HABER MERKEZİ

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran ve Suriye'den 14 kişi ve 4 kuruluşun yaptırım listesine dahil edildiği belirtildi.

Yeni yaptırımların hedefinde İran'ın terörle mücadele özel kuvvetleri ve Suriye Hava Kuvvetleri istihbaratı yer alıyor.

Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrolü Ofisi (OFAC) Direktörü Andrea Gacki, açıklamasında yaptırımların İran, Suriye ve Uganda'da ciddi insan hakları ihlallerine karışan hükümet yetkililerini hedef aldığını söyledi.

Viyana’da kasım ayı sonunda, İran nükleer anlaşmasını canlandırmaya yönelik yeni tur görüşmeler başlamıştı. Görüşmelerin ana konusu, İran’a uygulanan yaptırımların kalkması olmuştu.

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