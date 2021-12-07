DAİŞ’ten Irak ordusuna saldırı

KERKÜK (K24)

K24 Kerkük muhabiri, DAİŞ mensuplarının Dubiz ilçesine bağlı Twele köyünde Irak ordusuna ait bir mevziye saldırdığını aktardı.

Saldırıda 2 Irak askerinin yaralandığı, yaralı askerlerden birinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Saldırıya uğrayan askerlerin, 131’inci Tugaya bağlı askerler olduğu kaydedildi.

Son dönemde DAİŞ’in, Irak ordusunun denetimindeki Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerde güvenlik boşluğundan yararlanarak saldırılarını arttırması, Peşmerge Bakanlığı’nı harekete geçirdi.

Bu arada Peşmerge Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bu sabah Peşmerge Bakanlığı Sekreteri Cabbar Yawer başkanlığındaki üst düzey heyetin Bağdat’a hareket ettiği bildirilmişti.

Bağdat’taki Ortak Operasyonlar Komutanlığı’nda askeri istihbarat toplantısının yapılacağı belirtlilmişti.

İkinci toplantı ise Irak Savunma Bakanlığı’nda yapılacak ve terör tehditleri, bölgenin durumu, Irak ordusu ile Peşmerge arasındaki sorunların çözümüyle ilgili olacak. Toplantıda, iki gücün birlikte hareket ederek terörle mücadele etmesi üzerinde durulacak.

Toplantılarda, ortak operasyonların düzenlenmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunulacağı ifade edildi.

DAİŞ’İN SON DÖNEMDEKİ SALDIRILARI

Terör örgütü DAİŞ geçtiğimiz günlerde Mahmur’un Xidirce köyünde düzenlediği saldırıda 10 Peşmerge ve 3 sivil şehit düşmüş, 4 Peşmerge ve 1 sivil de yaralanmıştı.

DAİŞ, 28 Kasım’da da Süleymaniye’nin Germiyan bağımsız idaresine bağlı Kifri ilçesinin Kuleco kasabasında Peşmerge 5’inci Piyade Tugayı mevzilerine saldırmış, yola döşenen el yapımı patlayıcının Peşmerge aracının geçişi sırasında infilak etmesi sonucu araçta bulunan 5 Peşmerge şehit düşmüş, 4 Peşmerge de yaralanmıştı.

29 Kasım'da Kifri ilçesine düzenlenen saldırı sonucunda ise 2 Peşmerge şehit olmuş, 2 Peşmerge de yaralanmıştı.

4 Aralık gecesi ise DAİŞ’liler Kerkük’ün Sergeran nahiyesine bağlı Liheban köyüne saldırarak sivilleri hedef almıştı.

Son olarak önceki gece Kerkük’ün Qere Salim bölgesinde Peşmerge mevzilerine düzenlenen saldırıda 4 Peşmerge şehit düştü.