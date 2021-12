Başbakan: Kürt göçmenlerin hayatlarını riske atanlara karşı adım atıyoruz

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Fransız Le Monde gazetesine konuştu.

Önceki hafta Fransa ile İngiltere arasındaki Manş Denizi'ni şişme botlarla geçmeye çalışırken hayatlarını kaybeden Kürdistan Bölgesi vatandaşlarıyla ilgili sorulara yanıt veren Başbakan, insan kaçakçılığı yapan kişilerin Kürt göçmenleri ölüme sürüklediğini vurguladı.

Başbakan, bu suçta PKK’nin de parmağı olduğunu söyledi.

Kürdistan Bölgesi vatandaşlarının aldatıldığını dile getiren Başbakan, “Göçmenlerin hayatlarını ve kaderlerini umursamayanların siyasi oyunlarına alet oldular” diye konuştu.

Bot faciasının nedeninin tam olarak anlaşılması hususunda Birleşik Krallık ile temas halinde olduklarını söyleyen Mesrur Barzani, bu tür felaketlerin bir daha yaşanmaması için Fransız yetkililer de görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Konunun sadece göç meselesi olmadığını kaydeden Başbakan, vatandaşların ülkeden çıkmaları için kandırıldığını dile getirdi.

PKK ve benzeri örgütlerin Kürdistan Bölgesi’yle ilgili kara propaganda yaydığını vurgulayan Başbakan, bu yalan ifadelerle Kürt gençlerinin kaçmalarının sağlandığına işaret etti.

Öte yandan gençlerin göçünü engellemek ve siyasi ticarete alet olmamalarını sağlamak için Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin adım attığını belirten Mesrur Barzani, çok sayıda insan kaçakçısının tutuklandığını söyledi.

Başbakan, “Tutuklanan insan kaçakçıları mahkemeye çıkarılacaktır” dedi.

Önceki hafta aralarında Kürtlerin de bulunduğu göçmenleri taşıyan şişme bot, Fransa’dan İngiltere’ye geçmeye çalışırken Manş Denizi’nde batmış ve 27 göçmen yaşamını yitirmişti.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Fransa Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, Manş Denizi’nde batan şişme botta yaşamını yitiren göçmenlerin kimliklerinin netleşmesinin ardından, Kürt göçmenlerin naaşlarının Kürdistan Bölgesi’ne getirileceği bildirilmişti.

Fransız makamlarıyla irtibat halinde olduğu belirtilen açıklamada, yaşamını yitiren 27 göçmenden kaçının Kürt ve Kürdistan Bölgesi vatandaşı olduğunun bilinmediği kaydedilmişti.

