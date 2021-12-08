Spor

Real Madrid’den Avrupa kupalarında 1000’inci gol

Şampiyonlar Ligi D Grubu son maçında Real Madrid sahasında Inter'i 2-0 yenerken, Toni Kroos, kulüp tarihine geçti.
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avrupa Real Madrid rekor Avrupa kupaları

HABER MERKEZİ

UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonunda grup maçlarının 6’ncı ve son haftasına devam edildi.

D Grubu'nda son 16'ya kalmayı daha önce garantileyen Real Madrid ve Inter, Santiago Bernabéu Stadı'nda karşılaştı.

17’nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Toni Kroos yerden kaleye çektiği şutla takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu gol ayrıca Kroos'u Real Madrid tarihine geçirdi. Alman oyuncunun kaydettiği gol, İspanyol devinin Avrupa kupalarındaki 1000’inci golü oldu.

İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Real Madrid, 79'da Marco Asensio'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı. Daniel Carvajal pasında Asensio harika pası ceza sahasının kenarında kontrol etti. İspanyol oyuncu kendisine yarattığı boşlukta harika bir vuruş yaparak topu sol üst köşeye gönderdi, direkten seken top ağlara gitti: 2-0

Inter'de Nico Barella 64’üncü dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Puanını 15 yapan Real Madrid D Grubu'nu lider biterdi. 10 puanda kalan Inter ise grubu 2’nci sırada bitirdi.

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