Politika

Peşmerge 5 koldan operasyona başladı

Peşmerge Güçleri, DAİŞ’e karşı 5 koldan operasyon başlattı.
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kürdistan Peşmerge Güçleri DAİŞ operasyon

GERMİYAN (K24)

K24 muhabiri, Kürdistan Peşmerge Güçleri’nin Germiyan bölgesindeki Kifri ve Xurmatu sıradağlarında DAİŞ’e yönelik 5 koldan operasyona başladığını bildirdi.

DAİŞ’in bölgede çok sayıda barınak ve sığınağının olduğunu aktaran muhabirimiz, bu operasyonla bölgede kapsamlı bir arama tarama faaliyeti yapılacağını aktardı.

Son dönemde artan DAİŞ saldırıları üzerine kapsamlı bir operasyonun başlatıldığı belirtiliyor.

PEŞMERGE BAKANLIĞI: OPERASYONLAR SÜRECEK

Peşmerge Bakanlığı, bu sabah başlatılan operasyonla ilgili bir açıklama yaptı.

Germeser ve Qeretepe cephelerinden operasyonun başlatıldığı belirtilen açıklamada, DAİŞ teröristlerinin oluşturduğu tehlikenin uzaklaştırılması, terör barınakların imhası ve bölgede arama tarama faaliyetinin amaçlandığı kaydedildi.

Operasyonun yürütüldüğü bölgenin, Peşmerge Güçleri ile Irak ordusu arasındaki güvenlik açısından önemli bir bölge olduğu ifade edildi.

Operasyona Germeser Cephesi’nden 3’üncü ve 5’inci Piyade Tugayları, Qeretepe Cephesi’nden 17’nci ve 9’uncu Piyade Tugayları ile Peşmerge 70 Birlikleri’nden bölüklerin katıldığı belirtildi.

Peşmerge Bakanlığı, bölgenin tamamında arama tarama faaliyetleri yapılana kadar bu operasyonların süreceğini bildirdi.

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