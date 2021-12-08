Politika

Başbakan Mesrur Barzani ile Irak Başbakanı Kazimi Erbil’de görüştü

Başbakan Mesrur Barzani ile Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, Erbil’de bir araya geldi.
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kürdistan Mesrur Barzani Mustafa Kazimi

ERBİL (K24)

K24’ün edindiği bilgiye göre Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi ve beraberindeki heyeti Erbil Uluslararası Havalimanı’nda karşıladı.

Irak Savunma Bakanı Cuma İnad ile üst düzey bir askeri heyetin de Kazimi’ye eşlik ettiği öğrenildi.

Başbakan Mesrur Barzani ile Kazimi’nin görüşmesinde Irak’taki seçim sonrası süreç, DAİŞ’in son dönemde Kürdistani bölgelerde düzenlediği saldırılar ve dün Basra’da meydana gelen patlama ele alındı.

Toplantıda, terör örgütü DAİŞ’in tehditlerine karşı konulması, örgütün tamamen ortadan kaldırılması ve Kürdistan Bölgesi idaresi dışındaki Kürdistani bölgelerdeki halkın korunması amacıyla Peşmerge ile Irak ordusu arasındaki işbirliğinin arttırılması gerektiğine vurgu yapıldı.

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