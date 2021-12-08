Diyarbakır için sel uyarısı

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır Valiliği, sosyal medya hesabından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığı bilgilere göre, vatandaşları sel ve su baskınına karşı uyardı.

Valilik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, bölgemizde bugün görülecek olan yağışların Diyarbakır merkez ve kuzey ilçeleri Çüngüş, Çermik, Ergani, Eğil, Dicle, Hani, Kocaköy, Hazro, Lice ve Kulp çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”