Başbakan: Sanatçılar halkımızın acılarını tiyatroyla dünyaya duyurabilir

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, ‘Erbil’de Tiyatronun Yüzyılı Festivali’nin açılışında yaptığı konuşmada, tiyatronun toplumsal aydınlanmadaki rolüne vurgu yaptı.

“Bugün tiyatronun Erbil’deki varlığının yüzüncü yılını kutluyoruz” diyen Başbakan, Kürdistan Bölgesi’nde ilk tiyatro oyununun Erbil El-Ola okulunda sahnelendiğini anımsattı.

Erbil’in dünyanın en eski kentlerinden biri olduğunu vurgulayan Başbakan, “Erbil dünyanın en eski kentlerinden biridir ve kentte yaşam devam ediyor. Erbil'deki ilk tiyatro oyununun konusu Kürt lider Selahaddin Eyyubi'nin hayatı, kahramanlığı ve adaletiyle ilgiliydi. Tarihi kaynaklara göre Erbil'in Pirmam kasabası yakınlarındaki Diwin köyündendiler ve daha sonra Tikrit'e göç etmişler” diye belirtti.

“Sanatçılar, halkımızın tarihini, acı ve ıstıraplarını tiyatro yoluyla dünyaya duyurabilir” sözlerini kullanan Başbakan, Kürdistan Bölgesi'nin geçirdiği ekonomik krizin etkilerine rağmen hükümet olarak sanatçılara destek olmakta tereddüt etmeyeceklerini dile getirdi.

Kültür Bakanlığı ve Gençlik Bakanlığının desteğiyle düzenlenen festivalde “Selahaddin” oyunu Erbil Tiyatro Genel Müdürlüğü salonunda sahneleniyor.

Bugün başlayan festival 3 gün sürecek.