Politika

Irak Başbakanı: DAİŞ geri dönemeyecek

Irak Başbakanı Kazimi, DAİŞ’in yeniden ortaya çıkabilmesinin imkanı olmadığını söyledi.
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kürdistan Mustafa Kazimi Mahmur DAİŞ

ERBİL (K24)

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, Erbil’de Başbakan Mesrur Barzani’yle yaptığı görüşme sonrası Mahmur’a giderek Peşmerge ve Irak ordusu komutanlarıyla bir araya geldi. Kazimi ardından, geçtiğimiz günlerde DAİŞ saldırısına uğrayan Kerkük’ün Liheban köyünü ziyaret etti.

Kazimi’nin ofisinden yapılan açıklamada Kazimi, “Mahmur’a ziyaretimiz, yaşanan ihlallerin tekrarlanmaması adına DAİŞ’le mücadelede uygulanacak plana destek içindir” mesajını verdi.

Kazimi, “Savaş topraklarından terör örgütüne şunu söylüyorum: Korku içinde çıkın dışarı, biz peşinizden geliyoruz” ifadelerini kullandı.

DAİŞ elebaşlarının tek tek yakalanarak yargı önüne çıkarılacağını vurgulayan Kazimi, “Güçlerimiz her şekilde önünüze geçecektir” dedi.

Kazimi ayrıca şunları söyledi:

“DAİŞ’in bir daha geri gelebilmesi için hiçbir imkan kalmamıştır. Güçlerimiz omuz omuza terörle mücadele edecektir. Terörün kontrolünde olan bölge kalmamıştır çünkü toplumumuz terörü reddediyor.”

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