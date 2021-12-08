Gözaltına alınan eski HDP’li vekil serbest bırakıldı

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Eski Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 25’inci, 26’ncı dönem Mardin ve Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Adana’da gözaltına alındığını ifade etmişti.

Aslan, hesabından yaptığı son paylaşımda, Adana 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ifadesinin alındığını söyledi.

Aslan, “Öyle Ağır Ceza’da falan yargılanmama bakmayın. 2016’da Eşbaşkanımız Selahattin Demirtaş’ı Batman’da karşılamak için bir grup arkadaşla yürüdük, toplantı kanununa muhalefetten dava açılmış. Hepsi bu!” dedi.

Aslan, 2019'da HDP'den istifa etmişti.