Politika

Gözaltına alınan eski HDP’li vekil serbest bırakıldı

Gün içerisinde Adana’da gözaltına alınan eski HDP Milletvekili Mehmet Ali Aslan serbest bırakıldı.
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kürdistan HDP Mehmet Ali Aslan Gözaltı

HABER MERKEZİ

Eski Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 25’inci, 26’ncı dönem Mardin ve Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Adana’da gözaltına alındığını ifade etmişti.

Aslan, hesabından yaptığı son paylaşımda, Adana 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ifadesinin alındığını söyledi.

Aslan, “Öyle Ağır Ceza’da falan yargılanmama bakmayın. 2016’da Eşbaşkanımız Selahattin Demirtaş’ı Batman’da karşılamak için bir grup arkadaşla yürüdük, toplantı kanununa muhalefetten dava açılmış. Hepsi bu!” dedi.

Aslan, 2019'da HDP'den istifa etmişti.

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