Gözaltına alınan eski HDP’li vekil serbest bırakıldı
HABER MERKEZİ
Eski Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 25’inci, 26’ncı dönem Mardin ve Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Adana’da gözaltına alındığını ifade etmişti.
Aslan, hesabından yaptığı son paylaşımda, Adana 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ifadesinin alındığını söyledi.
Aslan, “Öyle Ağır Ceza’da falan yargılanmama bakmayın. 2016’da Eşbaşkanımız Selahattin Demirtaş’ı Batman’da karşılamak için bir grup arkadaşla yürüdük, toplantı kanununa muhalefetten dava açılmış. Hepsi bu!” dedi.
Aslan, 2019'da HDP'den istifa etmişti.
Adana 12.Ağır Ceza Mahk.ifadem alındı.— Mehmet Ali ASLAN (@HemmedAliAslan) December 8, 2021
Öyle AĞIR CEZA’da falan yargılanmama bakmayın:
2016’da Eşbaşkanımz Selahattin Demirtaşı Batmanda karşılamak için bir grup arkadaşla yürüdük.Toplantı kanuna muhalefetten dava açılmış,hepsi bu !
Destek veren herkese sonsuz sevgiler saygılar