Politika

Başbakan: Peşmerge ve Kürdistani bölgelerdeki halk için elimizden geleni yapacağız

Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu, Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında toplandı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Mesrur Barzani DAİŞ Bakanlar Kurulu Peşmerge Kürdistani bölgeler

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, terör örgütü DAİŞ’le mücadele için Peşmerge ve Kürdistani bölgelerdeki halka ellerinden gelen desteğin verileceğini söyledi.

Bakanlar Kurulu, Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında toplandı.

Toplantıda, DAİŞ’in Kürdistan Bölgesi idaresinde olmayan Kürdistani bölgelerde gerçekleştirdiği ve Peşmergelerle sivillerin şehit olmasına neden olan saldırılar ele alındı.

Bakanlar Kurulu adına şehitlerin yakınlarına taziyelerini ileten Başbakan, yaralılar için acil şifa temennisinde bulundu.

Kürdistani bölgelerdeki güvenlik boşluğu alanlarının doldurulması ve Peşmerge’nin ihtiyaçlarının karşılanması için Irak hükümetiyle sürekli iletişim halinde olduklarını kaydeden Başbakan, “Peşmerge’yi desteklemek ve DAİŞ teröristlerinin saldırılarına maruz kalan Kürdistani bölgelerdeki halkı korumak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Başbakan, söz konusu bölgelerdeki demografi değişikliği ve halkın evlerini terk etmesine yönelik siyasetten şüphelendiklerini vurguladı.

Toplantıda ayrıca, Eğitim Bakanı Alan Heme Said, Elektrik Bakanı Kemal Muhammed Salih, Tarım ve Su Kaynakları Bakanı Begerd Talabani, Kültür Bakanı Hemey Heme Said ve Medya ve Bilgi Ofisi Başkanı Cotyar Adil tarafından sunum yapıldı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv