Başbakan: Peşmerge ve Kürdistani bölgelerdeki halk için elimizden geleni yapacağız

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, terör örgütü DAİŞ’le mücadele için Peşmerge ve Kürdistani bölgelerdeki halka ellerinden gelen desteğin verileceğini söyledi.

Bakanlar Kurulu, Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında toplandı.

Toplantıda, DAİŞ’in Kürdistan Bölgesi idaresinde olmayan Kürdistani bölgelerde gerçekleştirdiği ve Peşmergelerle sivillerin şehit olmasına neden olan saldırılar ele alındı.

Bakanlar Kurulu adına şehitlerin yakınlarına taziyelerini ileten Başbakan, yaralılar için acil şifa temennisinde bulundu.

Kürdistani bölgelerdeki güvenlik boşluğu alanlarının doldurulması ve Peşmerge’nin ihtiyaçlarının karşılanması için Irak hükümetiyle sürekli iletişim halinde olduklarını kaydeden Başbakan, “Peşmerge’yi desteklemek ve DAİŞ teröristlerinin saldırılarına maruz kalan Kürdistani bölgelerdeki halkı korumak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Başbakan, söz konusu bölgelerdeki demografi değişikliği ve halkın evlerini terk etmesine yönelik siyasetten şüphelendiklerini vurguladı.

Toplantıda ayrıca, Eğitim Bakanı Alan Heme Said, Elektrik Bakanı Kemal Muhammed Salih, Tarım ve Su Kaynakları Bakanı Begerd Talabani, Kültür Bakanı Hemey Heme Said ve Medya ve Bilgi Ofisi Başkanı Cotyar Adil tarafından sunum yapıldı.