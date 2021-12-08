İngiltere de Pekin Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacak

HABER MERKEZİ

Avam Kamarası'nda yapılan Başbakana Sorular Oturumunda Johnson'a Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve diğer bölgelerdeki insan hakları ihlallerine dikkat çekilerek, İngiltere'nin olimpiyatları boykot edip etmeyeceği soruldu.

Johnson, hükümetin Çin'deki insan hakları ihlalleri konusundaki endişelerini dile getirmekte "tereddüt etmediğini" belirtti.

Spor boykotlarının mantıklı olduğunu düşünmediğini ve bunun hükümetin politikası olmaya devam edeceğini dile getiren Johnson, "Pekin'deki Kış Olimpiyatları'na etkin bir şekilde diplomatik boykot uygulanacak, hiçbir bakan veya yetkilinin katılması beklenmiyor" dedi.

ABD de Çin'in insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacağını açıklamıştı.