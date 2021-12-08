YouTube, Şivan Perwer’in bestesini kullanan Arap şarkıcıların eserlerini kaldırdı

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Ünlü Kürt sanatçı Şivan Perwer’in bestesini kullanan çok sayıda Arap sanatçının eseri YouTube tarafından kaldırıldı.

AIVI’de yer alan bilgiye göre, onlarca Arap sanatçının eseri, bestelerinin çalıntı olduğunun ortaya çıkmasının ardından YouTube tarafından silindi.

Çok sayıda Arap şarkıcı tarafından seslendirilen ve milyonlarca izlenen ünlü şarkı ‘Tibet Kalbi Muşkileti’nin Arapça, Ermenice, Türkçe ve Almanca seslendirmeli versiyonları YouTube tarafından kaldırıldı.

Söz konusu şarkının tüm versiyonlarında telif hakları ihlalinin olduğu ortaya çıkarken, Luey Muhric, Bistan İsmail ve 2019 yılında Iraklı sanatçı Hüseyin Garib tarafından seslendirilen şarkının bestesinin Şivan Perwer’e ait olduğu tespit edildi.

Kürt sanatçı Şivan Perwer’in 1976 yılında seslendirdiği ‘Hevalê Bargiran im’ isimli eseri bestesinin kullanan çok sayıda Arap sanatçının videoları YouTube tarafından kaldırılırken, aynı platformda Kürtçe şarkıların bestelerinin kullanıldığı yüzlerce eser yayınlanmaya devam ediyor.