Putin: Rusya ve ABD arasında ortak yapı kurma kararı aldık

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Soçi kentinde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden ile dün yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini vurgulayan Putin, "Sanıyorum ABD tarafı da görüşmeyi bu şekilde değerlendiriyor. Önemli olan görüşmeler yapabiliyor olmamız. Rusya ile ABD arasında güvenlik konularını ele alacak ortak bir yapı kurma kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırma planı yapıp yapmadığına yönelik bir soruyu yanıtlayan Putin, "Bu provokatif bir soru. Rusya barışçıl bir dış siyaset güdüyor. Ancak güvenliğini sağlama hakkına da sahip. Bunu ortaklarımızla, dün de ABD Başkanı Joe Biden’la istişare ettik ve ediyoruz" diye konuştu.

“UKRAYNA NATO’YA GİRERSE BİZİM İÇİN TEHDİT OLUŞTURAN SİLAH SEVKİYATLARI BAŞLAR”

Putin, NATO’nun doğuya yönelik genişlemesi olasılığına yönelik eleştirilerde bulunarak, "Ukrayna’nın NATO’ya katılma ihtimalinden endişe duymamamız mümkün değil. Ukrayna NATO’ya girerse, ardından Ukrayna’ya bizim için tehdit oluşturacak silah sevkiyatları başlar" dedi.

NATO’nun "Ukrayna pahasına" doğuya doğru genişlemesinin Rusya açısından bir güvenlik konusu olduğunun altını çizen Putin, "Ortaklarımızı, bunun bizim için kabul edilemez olduğu konusunda uyarıyoruz. Elbette her ülkenin güvenliğini sağlamak için en kabul edilebilir yolu seçme hakkı vardır ancak bu diğer ülkelerin çıkarlarını ihlal etmeyecek şekilde yapılmalıdır" şeklinde konuştu.

“LİBYA’DA İSTİKRAR SAĞLAYACAĞINI UMUYORUZ”

Libya’da bu ay yapılacak seçimlerle ilgili de konuşan Putin, "Planlanan seçimlerin önceden kararlaştırılan tarihte yapılacağı ve bu ülkede istikrar sağlayacağını umuyoruz. Avrupa Birliğinin önde gelen ülkeleri ve Türkiye ile bu konuda temas halindeyiz" dedi.