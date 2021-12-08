Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19: Son 24 saatte 8 can kaybı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 8 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 4 bin 152 Covid-19 testi yapılırken, 255 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 242 kişi sağlığına kavuşurken, 8 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 564 bin 206 Covid-19 testi yapılırken 377 bin 659 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 366 bin 62 kişi sağlığına kavuşurken, 6 bin 958 kişi yaşamını yitirdi.

4 bin 939 kişinin coronavirüs tedavisi devam ediyor.