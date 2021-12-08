Peşmerge kızı Almanya’nın yeni hükümetinde bakan oldu

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Almanya’da yeni federal hükümetin Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Kürdistan Bölgesi’nden bir Peşmerge’nin kızı olan Reem Abali oldu.

Abali, Rusya’ya iltica eden Keldani asıllı bir ailenin kızı olarak Moskova’da doğdu ve 1996 yılında ailesiyle Almanya’ya gitti.

Mecklenburg Vorpommern eyaletinde uyum sorumlusu olarak görev alan Abali, 26 Eylül’de yapılan seçimlerde SPD’den Federal Meclis’e milletvekili olarak seçilmeyi başardı.

Abali, Berlin Hür Üniversitesi’nde siyaset bilimleri dalında öğrenim gördü.

Hızlı kariyeriyle de dikkati çeken Abali, 2021 yılının ilk aylarında SPD üyesi oldu.

Abali’nin babası, Saddam Hüseyin’in liderliğini yaptığı Baas rejimine karşı savaşan Peşmergeler arasında yer alıyordu.